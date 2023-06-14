Tuscola High School second semester high honor roll
Freshmen
Foltz, Katherine Rose; Gabbard, Haydyn Guy; Kurtz, Lillyanna Roya “Lilly”;Leonard, Claire Elizabeth; Manning, Dane Robert; Manzella, Lidia Margaret; Moody, Braxton Alan; Shinn, Kalen Christian; Smith, Alaina Grace; Stahler, Seth Michael; West, Jazmine Lynne; Willoughby, Reegan Marie; Yantis, Delanie Lynn.
Sophomores
Bennett, Andrew Jack; Bennett, Thomas James; Carpenter, Reilynn Kellee “Edward”; Clodfelder, Kenna Marie; Devlin, Aiden Dwight; Ford, Jocelyn Christine; Hornaday, David James; Kleiss, Carleigh Sue; Klie, Nathan Donovan; Lin, Alex; Patterson, Athalia Siviv; Pettry, Allison Jane; Taylor, Brayden Anthony; Wallace, Olivia Grace.
Juniors
Barrett, Jackson Anthony; Boyer, Raeanna Marie; Foltz, Joseph William; Gardner, Alyx Kimi; Gibson, Catherine Ann “Catie”; Gough, Brayden Jamison; Hasting, Natalie Rae; Jones, Murielle Elyse “Elle”; Moss, Sydney Pauline; Pettry, Addisyn Lee; Powell, Elizabeth Grace; Quinn, Jordan Taylor; West, Mason Michael.
Seniors
Bialeschki, Ethan Alexander; Boyer, Ella Kathryn; Broady, Boston Kenneth; Coad, Nevaeh Isabella Grace; Fiscus, Makenna Anne; Fowler, Addisyn Mae; Hausmann, Mia Chrisette; Herschberger, Makenzie Raeann;Hornaday, Benjamin John; Jeffers, Kaleb Landen; Kauffman, Grant K; Macaulay, Molly Rose; Musgrave, Colton Scott; Rauguth, Anna Catherine; Rennert, Brogan Marie; Sanchez, Jordan Miguel; Spillman, Thomas Vincent; Veach, Natalie Marissa; Wilcox, Isabelle Ryleigh; Woodard, Harley Alexis.