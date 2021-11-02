East Prairie Middle School first quarter honor and high honor roll
Fifth Grade High Honor
Isabella Arroyo, Kylan Gardner, William Gibson, Tell Guthridge, Charlotte Hawkins, Noah Hornaday, Ava Kleiss, Lydia Koch, Amelia Manus, Elijah Moody, William Pettry, Mia (Maria) Vitale, Beau Whitson
Fifth Grade Honor Roll
Ayriana Alholwani, Samuel Bubb, Frances Burlew, Issac Chaplin, Meadow Cravens, Allyannah Dobson, Alexander Elder, Grace Ellis, Kora Gilpin, Linus Goodmann, Rorey Hackett, Amelia Hinds, Sebastein Inboden, Hannah Israel, Cohen Jones, Gwynevere Kern, Alydia Long, Carter Moeneck, Jordana Moore, Zachary Nixon, Destiny Ochoa, Tyler Pierce, Jaycelyn Quinn, Harold Ramsey-Griffin, Severin Steinert, Aubrey Williamson, Isabella Willmore, Lily Yantis
Sixth Grade High Honor Roll
Tristin Anderson, Ethan Chaplin, Korey Clodfelder, Katlynn Lamkin, Brooke Mann, Myles McKinnie, Jaes Mentock, Hayden Smith, Stella Spencer, Samantha Walker, Cale Wallace, Isabella Wishard
Sixth Grade Honor Roll
Mitchell Atwater, Tanner Block, Hudson Broady, Braxton Cruzan, Logan Fowler, Abigail Haynes, Jillian Higar, Maybree Hinds, McKenna Lacine, Ella Purdy, Ainsley Rennert, Lilian Rhoades, Brix Smith, Hunter Smith, Grace Walker, Vivian Wheeler
Seventh Grade High Honor Roll
Sawyer Cleland, Macy Coad, Isabella Dueker, Joseph Gibson, Tytus Hornaday, Christy (Christina) Kerner, William Maxfield, Katy Mills, Elizabeth Quinn, Zane Rennels, Addyson Revell, Emma Spillman, Evan Vearil, Peppe (Giuseppe) Vitale, Ava Whitson, Montserrat Xolo
Seventh Grade Honor Roll
Harley Baker, Marlie Brubeck, Tessa Brucker, Hanna Carswell, Celia Dandy, Evan Englehardt, Jayla Hochstetler, Lawson Kurtz, Rixie Lyons, Riley McCall, Scott McDonald, Sicily Moss, Harvey Pettry, Addalynn Presson, Celeste Rebollo, Brynlee Ring, Hector Rosas, Makenzie Spencer, Nixon Steinert, Jaxsyn Taylor, Nicole Tschopp, Kingston Wheeler, Kale Wilcox, Briella Witt
Eighth Grade High Honor Roll
Owen Brewer, Kaedan Chenoweth, Kate (Katherine) Foltz, Claire Leonard, Braxton Moody, Michael Reese, Seth Stahler, Izabella Taylor, Cooper Wigall, Reegan Willoughby, Delanie Yantis
Eighth Grade Honor Roll
Chloe Bowden, Boyd Brewer, Jaycee Cleland, Calvin Cook, Willow Cravens, Kamden Fleener, Kaliana Fonner, Chloe Fowler, Haydyn Gabbard, Ryker (Rykerson) Gough, Wrigley Hackett, Caitlynn Hays, Austin Jones, Cameron Jones, Lilly (Lillyanna) Kurtz, Logan Kurtz, Natalie Lane, Cooper Lyons, Dane Manning, Reeder Manning, Chase Nixon, Duncan Nolan, Bailey Ritter, Kalen Shinn, Alaina Smith, Braden Smith, Delaney Tyler, Trey Waldrop, Katherine Walston, Draven Warner, Jazmine West, Phoebe Wilkins